Detenuto con il microtelefonino nel carcere minorile di Airola

Un microtelefonino è stato trovato nell'ano di un detenuto nell'Istituto penale minorile di Airola (Benevento). Il microtelefonino è stato trovato da personale di Polizia penitenziaria durante una perquisizione straordinaria. A darne notizia è il sindacato Osapp. Per il segretario Osapp per i minori Paolo Florenzano «questo è l'ennesimo ritrovamento che non fa più rumore, vista la mole di ritrovamenti di telefonini ovunque, ma il personale di Polizia penitenziaria con alto senso del dovere assolve con zelo e scrupolo il suo mandato istituzionale». Per Vincenzo Palmieri e Luigi Castaldo, segretari regionali campani Osapp, «il ritrovamento di telefonini è all'ordine del giorno in tutti gli istituti di pena del territorio, ma finché non interverrà la politica con norme penali appropriate per punire questi illeciti, il fenomeno sarà sempre presente e utile alla criminalità per i suoi business».



