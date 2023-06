Iannotti chef stellato ai fornelli con i detenuti

Nell'empireo della ristorazione ma con i piedi saldamente per terra. Giuseppe Iannotti, chef pluripremiato del “Kresios” di Telese Terme con le sue due stelle Michelin e responsabile della caffetteria-bistrot “Luminist” delle Gallerie d'Italia di via Toledo, mercoledì 7 giugno sarà impegnato in una location inusuale dove però il suo genio e le sue competenze serviranno non tanto a deliziare il palato degli avventori quanto a ispirare chi, dopo una fase di vita difficile, sta imparando a ripensare il proprio futuro.

L'appuntamento è nelle cucine della casa circondariale di Contrada Capodimonte, dove, dalle 12, Iannotti terrà un laboratorio insieme ai detenuti del settore alta sicurezza già studenti dell’istituto alberghiero “Le Streghe", che ormai da molti hanno ha corso d’istruzione attivo presso la sede carceraria. «La giornata - sottolinea il direttore Gianfranco Marcello - costituisce un momento di incontro, condivisione, e consolidamento del percorso di studio intrapreso dai detenuti».