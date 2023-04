UniFortunato, al via i nuovi tirocini in carcere

Questa mattina, presso il carcere di Benevento, sono stati accolti dal direttore Gianfranco Marcello gli studenti dell’Università Giustino Fortunato che svolgeranno un periodo di tirocinio di orientamento e formazione semestrale presso la struttura. Ad accompagnarli il professor Paolo Palumbo, delegato alle attività di orientamento e placement dell’ateneo.

Dopo il successo del primo ciclo di attività di tirocinio e il rafforzamento della collaborazione tra le due istituzioni, l'iniziativa vedrà impegnati gli studenti, affiancati dai tutor - dirigenti e funzionari dell’istituto penitenziario - , nel settore educativo, amministrativo ed economico-gestionale. Un apporto per il quale il direttore Marcello ha avuto parole di grande apprezzamento. Palumbo dal canto suo ha ringraziato direttore, dirigenti e funzionari del carcere che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa e gli studenti. «Si tratta - ha affermato - di un'esperienza che non solo arricchisce il curriculum dei laureandi ma permette di migliorare le competenze professionali affinando gli studi universitari sul campo, in un’istituzione importante e complessa come il carcere». Prossimo obiettivo della collaborazione tra Unifortunato e la casa circondariale è quello di realizzare in sinergia percorsi ed iniziative di formazione e studio per i detenuti.