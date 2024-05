In costante crescita il numero dei pensionamenti al Rummo perché molti dirigenti medici hanno esaurito anche i «tempi supplementari» e sono vicini al compimento del 70° anno di età. Intanto, perdura la carenza di cardiologi e per garantire le prestazioni necessarie, l'ospedale ha attivato una convenzione per un massimo di 400 ore mensili aggiuntive con l'azienda ospedaliera «Cardarelli» di Napoli, per un importo complessivo di 234.000 euro. Ma la somma impegnata non è più sufficiente secondo il nuovo tariffario dei compensi degli specialisti che, su richiesta della struttura napoletana, è stato aggiornato. Quindi alla somma di 234.000 euro stanziati in prima battuta, ne saranno aggiunti altri 78.000, per un totale di 312.000 euro.

LE MISURE

Il «Rummo» ha già indetto il nuovo concorso di Cardiologia attualmente in fase di acquisizione delle domande di adesione dei partecipanti. I requisiti richiesti per partecipare al concorso sono la comprovata esperienza in cardiologia interventistica per le procedure di elettrostimolazione cardiaca, elettrofisiologia clinica, coronarografia, angioplastica coronarica percutanea. Negli ultimi mesi si è ridotto sensibilmente il personale medico in forza all'unità operativa di Cardiologia e Utic, in seguito all'assenza di cinque cardiologi. Nel dettaglio, due dirigenti medici stanno usufruendo del periodo di ferie da godere prima dell'imminente pensionamento, due erano in permesso per lunga malattia e uno aveva rassegnato le dimissioni volontarie a dicembre. I tre cardiologi andati via dovranno essere sostituiti con i nuovi medici provenienti dal concorso, mentre il discorso è diverso per gli altri due in malattia. In seguito alla evidente carenza di personale e in considerazione delle attività svolte dal reparto, si era reso necessario fare ricorso a 400 ore di prestazioni aggiuntive per garantire i turni nel mese di dicembre ma la convenzione è stata rinnovata anche per l'anno in corso, almeno fino a quando non si riuscirà a reintegrare l'organico con i vincitori del concorso. Infatti, la Cardiologia espleta attività assistenziale h24 e servizi diagnostici trasversali per l'intera azienda, oltre a essere inserita nella rete di patologia tempo dipendente della Regione Campania per l'infarto miocardico acuto. Attualmente, «sulla carta», l'organico di Cardiologia risulta costituito da 15 dirigenti medici oltre il direttore Marino Scherillo ma, con molta probabilità, i tre specialisti non più in servizio non sono stati ancora eliminati dall'elenco.

Saranno un dirigente medico di Malattie infettive, un chirurgo maxillo facciale e un dermatologo ad andare in pensione nell'immediato, mentre nei prossimi mesi compiranno i 70 anni almeno altri tre medici in servizio nella struttura. Altri specialisti, che prestano servizio nei reparti dell'emergenza, hanno già compiuto il 68esimo anno di età e bisogna vedere se decideranno di rimanere fino al 2026. Insomma, si sta verificando quello che era stato paventato già qualche anno fa dalle organizzazioni sindacali che avevano acceso i riflettori sull'età media del personale medico del «Rummo,» entrato in servizio negli anni '80 e ormai alle soglie della pensione, e sul rischio di non poter contare su un numero adeguato di specialisti per garantire il cambio generazionale. Attualmente, l'esodo che aveva caratterizzato i primi mesi del 2023 si è arrestato e il «Rummo» è riuscito a reclutare una fetta di personale medico che ha colmato alcuni vuoti, oltre a primari giovani e validi che stanno affrontando l'esperienza in ospedale con entusiasmo e con la ferma volontà di rimanere.

IL FOCUS

Ieri ha avuto inizio la prima edizione delle «Giornate di Neurochirugia beneventane» con il focus sui meningiomi e sulle nuove frontiere in oncologia e radioterpia. Nel corso della convention, presieduta da Giovanni Parbonetti, direttore dell'unità complessa di neurochirurgia e dal presidente onorario Giuseppe Catapano, attuale primario del reparto di Neurochirurgia dell'ospedale del Mare che, per 15 anni, ha diretto la Neurochirurgia del «Rummo», si è discusso dei meningiomi, tumori generalmente benigni, che interessano le meningi e che potrebbero diventare pericolosi nel caso di aumento di dimensioni, comprimendo le strutture circostanti. Ma anche delle possibilità di intervenire con chirurgia, radioterapia e radiochirurgia.