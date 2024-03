Una lettera speciale e un segnalibro ricamato a mano sono stati spediti da Pesco Sannita al Re Carlo d'Inghilterra che ha risposto al giovane fan. Una storia davvero particolare che dimostra che anche un ragazzo di un piccolo paese può essere ascoltato e apprezzato per il supporto dal Re d'Inghilterra. «To His Majesty King Charles III», a sua maestà re Carlo III, così inizia la lettera di Giulio Laudato, un ragazzo di 11 anni di Pesco Sannita, e il Re ha risposto: «Toccato dalle tue parole».

Giulio, con il sogno di diventare archeologo, ha tra i suoi hobby la scrittura, la lettura, la storia e la magia, ma soprattutto coltiva un instancabile interesse per la cultura britannica nei suoi vari aspetti, e naturalmente per tutto ciò che concerne la famiglia reale. Ed è proprio questa passione ad averlo spinto a scrivere a Re Carlo III. Il giovanissimo racconta di aver seguito in televisione l'intera cerimonia di incoronazione e si congratula con lui, in particolare per la sua attenzione alle tematiche ambientali. Sua maestà, come è noto, sta vivendo un periodo difficile poiché di recente ha fatto sapere che avrebbe affrontato con determinazione il cancro che gli è stato diagnosticato, sottoponendosi a cure e trattamenti. Da quel momento ha cominciato a ricevere moltissimi messaggi di sostegno.

Tra questi anche la lettera di Giulio, che naturalmente è stata scritta in inglese. «Vostra maestà si legge nella missiva - sono Giulio Laudato, un ragazzo di 11 anni italiano, che vive in un piccolo paese in provincia di Benevento, sono un vostro fan, che vuole provi i più sinceri auguri per il vostro primo compleanno da Re visto che non sono riuscito a farlo per la vostra incoronazione, a causa dell'infortunio al braccio, che non mi ha permesso di scrivervi. Un altro motivo della mia lettera è per via delle mie passioni e dei miei sogni che mi hanno portato a scoprire con grande gioia che anche Vostra maestà ama la storia, la magia, la natura e la scrittura e di questo sono felicissimo visto che il mio più grande sogno sarebbe di diventare archeologo e magari di incontrare il Re d'Inghilterra, anche se immagino sia impossibile. Così pur sapendo che a vostra maestà non è concesso ricevere doni, ho chiesto ugualmente a mia madre, che è sarta, di realizzarvi un segnalibro, con la speranza che lo possiate, in via del tutto eccezionale, accettarlo o magari anche solo vederlo, così da ricordarvi di un vostro piccolo fan».

La risposta del Re, che sta lottando per la sua salute per via della malattia ormai nota a tutto il mondo, è arrivata direttamente da Buckingham Palace. La lettera al giovane di Pesco Sannita è a firma del capo della corrispondenza reale Koyal, ed è giunta mercoledì 27 marzo: «Il Re mi ha chiesto di esprimerti la sua gratitudine per la tua meravigliosa lettera e per il premuroso regalo di un segnalibro ricamato a mano che hai così generosamente inviato in occasione del settantacinquesimo compleanno di sua Maestà. Il tuo gesto gentile è davvero apprezzato. Sua Maestà il Re vorrebbe che io condividessi i suoi sinceri ringraziamenti per aver dedicato del tempo a scrivere come hai fatto e mi ha chiesto di trasmetterti i suoi più calorosi auguri».

I genitori di Giulio sono particolarmente felici poiché per il loro figlio si è realizzato un sogno che non sembrava possibile, ossia quello di avere la risposta dal Re. «È stato molto emozionante dicono paàa Guglielmo e mamma Marilena- ricevere la lettera dal Regno Unito per Giulio. La preziosa lettera la conserverà per sempre, infatti, Giulio considera la risposta molto importante e con un valore inestimabile felice di essere riuscito a donargli un segnalibro speciale realizzato con tanta cura e tanta passione della mamma».