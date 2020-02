È stata una corsa contro il tempo, ma alla fine è arrivata l'auspicata fumata bianca che farà felici soprattutto i bambini. Ci sarà anche quest'anno in città la tradizionale sfilata dei carri per festeggiare il Carnevale. L'appuntamento è per martedì. C'è stato in questi giorni il fondato rischio che saltasse tutto e Benevento, già alle prese con crisi varie avrebbe vissuto una festa triste. «Proprio in extremis siamo riusciti a risolvere tutti i problemi - dice soddisfatto Pino Petito, il solerte presidente della Pro Loco Samnium che da sette anni organizza l'evento -, sia di natura burocratica che economica e logistica. Solo adesso sono arrivate le varie autorizzazioni, in particolar modo per quanto concerne permessi e ordine pubblico che coinvolgono aspetti burocratici problematici. A creare l'impasse è stata anche l'incerta situazione amministrativa a palazzo Mosti. Con la buona volontà di tutti siamo riusciti a smuovere le montagne che si erano erette ed evitare quella che sarebbe stata una mortificante defaillance. Tra l'altro quest'anno abbiamo avuto la compartecipazione del Comune di Benevento e dei commercianti del corso Garibaldi. E aggiungo con orgoglio che è la prima volta che si registra questa sinergia. Mi preme sottolineare, comunque, che le spese da sostenere sono irrisorie e riguardano solo tasse e autorizzazioni varie. Consentitemi, infine, di citare il Comune di Apollosa che ci supporta a livello logistico fornendo i carri da svariati anni».

LEGGI ANCHE Muore soffocato da un boccone al ristorante: tre giorni in coma

Definiti anche tutti i dettagli della serata di Carnevale. La partenza della carovana di Carnevale avverrà come l'anno scorso da viale San Lorenzo, dove è previsto anche il concentramento di tutti i mezzi. Poi il corteo si snoderà per corso Dante, piazza Santa Maria per raggiungere il Duomo da dove si proseguirà per il corso Garibaldi, piazza Castello, via XXIV Maggio, piazza Risorgimento, via Perasso e ritorno al corso Garibaldi, vero epicentro della festa. Non è stato possibile allungare il percorso al viale Atlantici e viale Mellusi per problemi legati al traffico.

«Sono previste - ha precisato il presidente Petito - numerose soste della carovana per consentire alla gente di ammirare i carri e di essere coinvolta. Si esibiranno anche le scuole di ballo. Colgo l'occasione per invitare tutti, adulti e bambini, a partecipare, possibilmente in maschera».

Per questa edizione i carri disponibili saranno sette (l'anno scorso ne erano undici), tutti provenienti da Apollosa e zone limitrofe, anche se all'ultimo gli organizzatori sperano in qualche ulteriore «arrivo». Certo il forfait dei «carristi» di Ponte che vista l'indecisione che ha caratterizzato la sfilata, hanno organizzato l'evento in concomitanza nel loro paese. Vige il segreto sull'identità dei carri. Da circa due mesi, però, sono al lavoro tanti volontari per preparare i vari scenari.

Uno degli «artisti» è considerato Roberto Anzaldi, mentre il vero catalizzatore è Daniela Izzo. «Il nostro intento - dice Pasquale Coda - è far divertire i bambini e stuzzicare la loro curiosità con carri particolarmente coreografici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA