Carnevale è la festa attesa dai più piccoli ma non dispiace neanche ai grandi. Quando si pensa a questo periodo dell'anno la prima immagine che si ricorda è quella delle maschere, del fuoco, dei dolci e dei coriandoli. Nel Sannio la tradizione la fa da padrona e la fantasia degli organizzatori preannuncia ogni anno nuove manifestazioni per la gioia dei più piccoli, e non solo. Danze, mascherate, carri allegorici, messe in scena per l'occasione rivitalizzano i centri della provincia di Benevento, dove da mesi c'è fermento per costruire una festa con i fiocchi.

Già dai primi giorni di febbraio si danza e si festeggia. Sono previste, infatti, tra il 10 e il 13 febbraio manifestazioni carnevalesche piene di colori e di sorprese. Per cominciare le «Mascarate» U Faust ad Apollosa (10 febbraio) con la sfilata dei tradizionali carri; a Ceppaloni (11 febbraio) i carri allegorici, realizzati dalla Pro Loco di Apollosa, faranno tappa prima a Chianche per giungere a Ceppaloni, alle ore 18:00, dov'è prevista la mascherata «U Faust» a cura de «I Bamboccioni APS», a cui farà seguito uno spettacolo piromusicale di fontane. Il 13 febbraio a San Leucio del Sannio in piazza Zamparelli, dalle ore 16, festa per i bambini e alle 18 processione con «carnuale muorto» e mascherata al seguito. Come la tradizione Sanleuciana vuole, l'ultima messa in scena della mascarata «U' Faust», verrà realizzata in località Confini, storica location dello spettacolo, alle 18,30. Questi eventi rientrano nel progetto «Colline Casca», che hanno visto coinvolti anche Chianche e Arpaise, finanziato dalla Regione Campania per valorizzare i borghi delle aree interne e impreziosire maggiormente il programma carnevalesco con passeggiate nei luoghi più suggestivi della terra sannita.

Ritorna, anche quest'anno, il Carnevale Collese a Colle Sannita, l'11 e 13 febbraio si terrà la tredicesima edizione della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per le vie del paese, una cornice meravigliosa per ritrovarsi a festeggiare con il lancio delle stelle filanti e dei tradizionali coriandoli. Una grande festa si prepara a San Nicola Manfredi con la terza edizione del Carnevale Sannicolese.

A contrada Iannassi, l'11 febbraio, sfilata della Banda musicale mascherata e il 13 febbraio, nella piazza del paese dalle ore 15, giochi per bambini con l'attesissima madrina d'eccezione Matilde Brandi, conduce la kermesse Antonio Calabrese. All'appello risponde Pontelandolfo, con l'evento organizzato dalla Pro Loco e il Forum Giovani, il 10 febbraio dalle ore 18, spettacolo dei burattini con merenda, l'11 febbraio, ore 09,30, gara tiro con l'arco nelle vie del centro storico, ore 10, Raduno Auto d'epoca con la partecipazione di «Vecchi Rombi Club», ore 14,30 torna la Ruzzola del Formaggio, gioco tradizionale, alle 15,30, Sfilata e Festa in Maschera, il 13 febbraio dalle ore 15 «Il mondo Disney» e tante sorprese.

Ma anche Cerreto Sannita, l'11 e il 13 febbraio, ospiterà il Carnevale Cerretese 2024, una tradizione di lungo corso che parte dagli anni '80 e arriva ai giorni nostri. Un intero paese in festa, che si colora e si anima a ritmo di musica e si prepara alla grande sfilata di carri allegorici per il centro del paese. In ogni manifestazione non mancheranno i tipici piatti della tradizione culinaria sannita come la pastiera salata, il timballo di spaghetti o linguine, le lasagne con le polpettine, le castagnole e le chiacchiere. Dal giovedì santo al martedì grasso di casa in casa, le nonne e i nipotini impasteranno insieme alle mamme massaie d'eccezione, per ritrovare quella favola imbandita di affetti e gioia!