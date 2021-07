A Paupisi l'omaggio alla Carrà in piazza

BENEVENTO - Questa sera omaggio a Raffaella Carrà, organizzato a Paupisi dalla Pro loco e dal Comune con le canzoni della regina della tv che saranno riascoltate in piazza don Tommaso Boscaino. «La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà, donna innovativa e artista straordinaria, - affermano gli organizzatori - ha colpito tutti...showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva. Durante la sua lunga carriera, Raffaella Carrà è diventata un’icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all’estero, soprattutto in Spagna e in America Latina. Come abbiamo fatto per gli altri grandi artisti italiani - continuano - vogliamo ricordare Raffaella Carrà con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia. E domani - concludono - la ricorderemo con le sue meravigliose canzoni».