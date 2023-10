Carro Attrezzi su rampa S. Barbato, studenti: «Comune sordo alle nostre esigenze»

Amara sorpresa per gli studenti del polo universitario in via delle Puglie. Stamattina un carro attrezzi lungo Rampa San Barbato è intervenuto per rimuovere un auto parcheggiata che non consentiva il passaggio di un mezzo di grandi dimensioni.

Sul tratto di strada in questione, pur essendo espressamente vietato sostare, ogni giorno molti studenti lasciano la propria auto.

Stefano Orlacchio, rappresentante degli studenti ha denunciato via social «la difficoltà per noi studenti di trovare un parcheggio per seguire lezione, studiare per gli esami e vivere l’università» chiedendo al Comune «risposte serie e concrete».

«Noi siamo indignati - ha detto - e chiediamo la mobilitazione dell’intera comunità studentesca contro questa amministrazione che non ha a cuore l’interesse degli studenti», ha concluso.