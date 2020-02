Deraglia carrozza treno Napoli-Benevento, ​panico a bordo: stop alla linea ferroviaria

Momenti di panico poco fa lungo la tratta Napoli-Benevento e di preciso all’altezza di Santa Maria a Vico, nel Casertano, a poche centinaia di metri dalla stazione di Cancello Scalo. È deragliata la seconda carrozza di un treno regionale della linea Eav Napoli-Benevento, partito alle 13,34. Per fortuna, non si registrano feriti in quanto al momento dell’incidente il treno viaggiava ad una velocità abbastanza ridotta. La circolazione ferroviaria lungo la tratta interessata è stata immediatamente sospesa e, il convoglio è ancora fermo in quel punto con i viaggiatori all’interno. Pendolari di tre province (Napoli, Benevento e Caserta) bloccati che attendono risposte sugli spostamenti.

Ultimo aggiornamento: 16:32

