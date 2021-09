BENEVENTO - Aveva sottratto i dati della carta di credito della vittima riuscendo a pagare mille euro in scommesse in un noto sito internet. I carabinieri, dopo accurate indagini, sono però riusciti a risalire all'uomo e lo hanno denunciato. Chiaramente le verifiche sono iniziate dopo la denuncia della vittima, nello scorso marzo. A finire nei guai un 33enne del Napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per truffa. A individuarlo sono stati i carabinieri della stazione di Castelfranco in Miscano, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo.