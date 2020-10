Spari davanti alla casa, scattano due denunce

BENEVENTO - Minacce e spari davanti all’abitazione di un uomo: è accaduto domenica pomeriggio, a Tocco Caudio, ma la notizia è stata resa nota ieri dai carabinieri. Diversi colpi di pistola sono stati sparati nei pressi dell’abitazione di un 52enne del posto. Fortunatamente, gli spari erano tutti diretti verso il basso e questo ha scongiurato un tragico epilogo. Un colpo dietro l’altro, probabilmente tre, per poi risalire a bordo dell’auto e fuggire. A sparare è stato un uomo, residente nella vicina Campoli del Monte Taburno e ad accompagnarlo con un fuoristrada è stato un suo familiare.

Non è ancora chiaro il movente che avrebbe spinto l'uomo ad agire e utilizzare l'arma: a far luce sulla vicenda saranno i carabinieri che domenica pomeriggio sono tempestivamente intervenuti sul luogo. Nel frattempo i due uomini sono stati denunciati.