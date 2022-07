«H-Zeb», pronta la casa a idrogeno

BENEVENTO - Tutto ptonto per l’inaugurazione di una delle prime applicazioni di una cella ad ossidi solidi alimentata a idrogeno puro dedicata alla produzione combinata di energia elettrica e calore in grado di soddisfare la domanda energetica di un edificio reale. Il luogo di sperimentazione è l’edificio nZeb (nearly Zero Energy Building) di Benevento, realizzato dal Distretto tecnologico Stress e dall’Unisannio come intervento dimostratore in scala reale del progetto di ricerca Smart case «Soluzioni innovative multifunzionali per l’ottimizzazione dei consumi di energia primaria e della vivibilità indoor nel sistema edilizio», che oggi diventa un edifico H-Zeb (Hydrogen Zero Emission Building).