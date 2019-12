Comignolo manda a fuoco la casa, il proprietario colto da malore

Tanta paura e ingenti danni a causa della violenza delle fiamme che hanno distrutto completamente la copertura e la mansarda di una abitazione di recente costruzione, situata appena fuori il centro abitato di Castelvenere, lungo la strada che conduce a Telese Terme. Il fuoco sembra essersi propagato dal comignolo della canna fumaria del camino ubicato al piano rialzato dell’abitazione, avvolgendo in poco tempo l’intero tetto.

Tutto si è consumato all’imbrunire. Al momento dell’innesco dell’incendio, all’interno dell’abitazione erano presenti due delle tre figlie di una coppia di professionisti poco più che cinquantenni. Sono state loro ed alcuni vicini di casa ad accorgersi presto della gravità della situazione e ad allertare le richieste di aiuto.



A nulla è valso il rientro dei genitori, mentre una serie di circostanze ha fatto sì che l’incendio arrivasse a propagarsi tanto da far presagire conseguenze ancora più drammatiche. A quanto sembra i vigili del fuoco del distaccamento della vicina Telese Terme erano in quel momento impegnati in un’altra operazione di soccorso, tanto che si è dovuto attendere l’arrivo sul posto di una squadra proveniente da Benevento.

Altra circostanza sfortunata è stato il cessare della pioggia, caduta copiosamente dalla mattinata fino a poco tempo prima dell’incidente, e che ha lasciato posto allo spirare di un vento di scirocco particolarmente sostenuto. Proprio la direzione del vento da sud-est ha favorito il propagarsi delle fiamme dalla canna fumaria alla falda della struttura leggera del tetto, realizzato in legno, con materiale di isolamento termico e copertura di tegole non di terracotta.



I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare non poco per domare le fiamme, servendosi anche di una scala idraulica. Sul posto la locale Polizia municipale e pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato, impegnate a deviare il traffico, vista l’impraticabilità della trafficata arteria lungo la quale si trova l’abitazione. Sul posto anche il personale del servizio 118, chiamato a soccorrere il proprietario colto da malore, per cui è stato necessario il trasferimento presso l’azienda ospedaliera Rummo di Benevento. © RIPRODUZIONE RISERVATA