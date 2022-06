Benevento, inizia la rivincita teriritoriale: avviati i lavori alla caserma Pipicelli

Prende avvio la rifunzionalizzazione dell'ex caserma Pepicelli a Benevento, destinata a diventare il federal building cittadino, con l'inizio del cantiere nel primo lotto del compendio grazie ad un investimento di 15 milioni di euro. Questa prima fase di interventi coinvolge in particolare due edifici che una volta riqualificati verranno destinati alla GdF e permetteranno un risparmio di spesa per lo Stato di 135 mila euro annui.

L'intero progetto di rigenerazione dell'ex presidio militare, costituito da 12 edifici distribuiti su un'area di oltre 41 mila mq., è forte di un quadro economico di 50 milioni di euro e interesserà nei prossimi mesi molte pubbliche amministrazioni che troveranno sede in questi spazi, producendo per lo stato un risparmio di affitti passivi di circa 1 milione di euro all'anno.

Gli interventi avviati contribuiranno al rilancio e alla rivitalizzazione di una intera area urbana di Benevento con la conseguente rigenerazione del territorio: quello che verrà realizzato sarà un edificio moderno orientato al risparmio energetico ed idrico, con riduzione di Co2 ed un miglioramento della qualità ecologica degli interni, rientrando a pieno titolo nel circuito ecologico sia per funzionalità futura che per cantierizzazione e gestione dei rifiuti. Inoltre, oltre alle modifiche strutturali ed all'allestimento degli spazi.