Hanno agito in due, probabilmente italiani, in viale Europa, nel pieno centro abitato di Telese Terme, quando erano da poco passate le 20.30 della serata di ieri, in un orario ancora trafficato e vivo. Un'azione spregiudicata nel corso della quale i malviventi, a volto coperto e perciò non riconoscibili, hanno fatto irruzione al terzo piano di una palazzina. Le scorribande tra gli uffici, la ricerca spasmodica di contanti, valori e naturalmente la cassaforte, individuata e scardinata dal muro.Al suo interno, stando alle testimonianze raccolte, poco più di un migliaio di euro. Un colpo praticamente perfetto, indisturbato nonostante le contingenze e i rumori molto più che anomali dovuti dal lancio del forziere dal balcone, atterrato nel cortile dell'edificio. L'amara scoperta al rientro della proprietaria di casa, una donna pensionata residente nella cittadina termale. Da lì una sequenza interminabile di eventi: le urla, le richieste di aiuto al vicinato e agli uomini del locale commissariato di polizia, coordinati dal vice questore Flavio Tranquillo. Dei banditi nessuna traccia, svaniti nel nulla e, per di più, con la cassa.Sul posto gli agenti hanno effettuato i rilievi, isolando le tracce lasciate sul campo dai banditi. Ulteriori elementi di indagine potranno invece arrivare dalle immagini provenienti dai circuiti di sorveglianza pubblici e privati in fase di acquisizione. Un episodio del tutto simile era già andato in scena lo scorso 5 ottobre, in uno studio contabile di via Roma. In quel caso la cassaforte atterrò sulla vettura della professionista. Emergenza furti e rapine che torna d'attualità nel comprensorio. Sul banco degli imputati, con riferimento ai recentissimi avvenimenti, le due grandi arterie di accesso all'area dalle province di Napoli e Caserta: Telesina e Fondovalle Isclero. Posti di blocco, controlli, pattugliamenti continui su tutto il territorio. Appelli e moniti lanciati a più riprese e da più parti, al fine di evitare azioni isolate ma al tempo stesso anche l'invito a segnalare, sempre e comunque, situazioni sospette.