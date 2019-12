© RIPRODUZIONE RISERVATA

» è il titolo dell'evento promosso il 7 dicembre dal Comune di Limatola nel suggestivo borgo al cui interno sorge il castello medievale che ospiterà fino a domenica prossima la decima edizione de «I Mercatini di Natale», definiti tra i tre più belli in Europa.L'evento consiste in uno spettacolo natalizio, alla presenza di centinaia di persone, nell'ambito del quale verranno accesi in contemporanea gli alberi di Natale sia a Limatola, nella piazza centrale del paese, che nella «Piccola Italia» di Baltimora, nello Stato del Maryland. Sarà l'occasione per confrontarsi, in diretta, sulle tradizioni italiane e di quanto queste siano ancore vive nella comunità italoamericane.All'evento interverranno la Presidente della «Italian Language Foundation» (ILF) di New York,(sorella dell'attuale governatore dello Stato di New York),(già presidente della Columbus Citizens Foundation di New York e Chairman della ILF), la Comunità italoamericana di Baltimora, l'assessore al Turismo della Regione Campaniae il sindaco di Limatola,, insieme agli amministratori locali.«Scopo di questo evento unico in Campania - commenta il sindaco Parisi - è quello di valorizzare all'estero e, in particolare negli Stati Uniti d'America, le tradizioni locali delle aree interne della nostra regione che, unitamente alle nostre bellezze storico-artistiche e culturali, possano fungere da vero attrattore turistico»