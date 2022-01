Castelvenere, è Feleppa la nuova segretaria comunale

BENEVENTO - «E’ la dottoressa Maria Feleppa di Benevento la nuova Segretaria comunale di Castelvenere». Lo rende noto il sindaco Alessandro Di Santo che ha presentato ufficialmente la nuova dirigente agli amministratori e ai dipendenti comunali. «Dopo aver valutato il suo curriculum e in seguito ad un colloquio - ha detto il sindaco – la nostra scelta è ricaduta sulla dottoressa Feleppa alla quale diamo il benvenuto. Siamo fiduciosi che sin da subito con la nuova segretaria possa nascere una sinergia e una fattiva collaborazione, capace di far funzionare al massimo la macchina amministrativa, vero motore del Comune». «Nonostante la pandemia – ha aggiunto Di Santo – ci sono infatti troppi adempimenti e scadenze necessari da rispettare per non restare fuori da finanziamenti regionali e nazionali che possono dare una svolta decisiva alla nostra comunità».