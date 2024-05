Castelvenere, grandinata e danni ai vitigni. Di Santo: «Riconoscere stato di calamità»

«Abbiamo avviato una ricognizione per verificare i danni causati ai vitigni dalla violenta grandinata che nel primo pomeriggio si è abbattuta su Castelvenere per poi richiedere alla Regione Campania il riconoscimento dello stato di calamità naturale». Così, in una nota, il primo cittadino di Castelvenere Alessandro Di Santo. Che aggiunge: «In alcune aree del territorio, come quella di contrada Petrara, la grandinata ha colpito così violentemente i vigneti che molti giovani grappoli sono caduti a terra».

La fascia tricolore, infine, precisa: «Al momento non sappiamo quantificare con precisione l'entità dei danni ma sicuramente avvieremo tutte le procedure del caso per venire incontro ai nostri imprenditori agricoli».