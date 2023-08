Castelvenere, si toglie la vita impiccandosi a un albero

Si è tolto la vita impiccandosi ad un albero un contadino di 56 anni di Guardia Sanframondi. Il corpo senza vita è stato ritrovato in prima mattinata, nel territorio di Castelvenere, dall'amico con il quale l'uomo aveva appuntamento per coltivare un campo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto dopo l'allarme.

La salma è stata trasportata all'ospedale San Pio per gli accertamenti del caso, mentre i carabinieri della stazione di Telese Terme indagano sulle motivazioni che hanno spinto il 56enne, marito e padre di famiglia, a compiere l'insano gesto. Un gesto che ha colpito molto la comunità di Guardia Sanframondi che ricorda l'uomo come un gran lavoratore, una persona a modo e sempre discreta.