CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno dopo l'annuncio, da parte di McDonald's, dell'avvio della prima fase delle selezioni online per 40 nuovi posti di lavoro in città, l'attesa dei tantissimi candidati per ambire a un posto nel team del ristorante cittadino si è «tinta» subito di giallo. Inizialmente è sembrato un vero e proprio mistero quel feedback ricevuto via mail da chi aveva già presentato domanda online, seguendo la procedura indicata, nella quale si informava che le selezioni per la tappa cittadina del McItalia Job Tour si erano concluse. Un colpo al cuore dei candidati, una «doccia gelata» in una giornata piuttosto frenetica, scandita anche dalle richieste di delucidazioni rivolte alla multinazionale statunitense dal sindaco Mastella e dall'assessore al commercio Picucci e anticipate dalla dura nota sulla vicenda del consigliere comunale Di Dio.