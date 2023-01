Ore di paura, nel Sannio, a causa del maltempo. Le situazioni più critiche sono state registrate in Valle Vitulanese: a Cautano un ponticello tra il torrente Jenga ed altri corsi d'acqua è stato spazzato via dalla furia dell'acqua; il Comune ha ordinato la chiusura al traffico di via Mulino dell'Esche nel tratto subito dopo la strada di accesso al depuratore comunale in direzione Jenga. Chiusa per una frana anche la strada che collega Campoli con la frazione Ponterutto di Vitulano; subito sono partiti i lavori per rimuovere i detriti accumulati. Attenzionata anche un'abitazione lungo la provinciale tra Campoli a Montesarchio, in quanto nelle vicinanze si sono verificate due piccole frane. La zona è stata monitorata dai vigili del fuoco ma non è stata necessaria l'evacuazione.

Diversi gli smottamenti che hanno interessato la provinciale Vitulanese, invasa da ruscellamenti e alberi caduti in strada. Escavatori in azione anche a Foglianise, dal Comune hanno reso noto che le strade invase da detriti, dai massi e dal terreno caduti durante l'incessante pioggia sono state ripulite. L'ente invita «tutti i proprietari dei terreni confinanti con le sedi stradali ad effettuare i dovuti tagli per assicurare il normale deflusso delle acque piovane e a porre attenzione agli alberi che insistono sulle sedi stradali per evitare cadute accidentali».

Strade bloccate e campagne senza elettricità nel territorio di Castelpoto dove la viabilità è stata ripristinata ieri mattina: le strade sono state liberate e rese percorribili, ma nei prossimi giorni ci saranno ulteriori interventi di messa in sicurezza. Le criticità restano in zona Cerritello, dove sono in programma alcuni interventi a breve. A Limatola per la piena dell'Isclero chiuso il tratto della provinciale 119 tra gli incroci di via Terranzano e via Campitello.

Momenti di apprensione anche in valle Caudina, in particolare ad Airola dove a causa del vento forte alcuni alberi sono finiti in strada. In contrada Cortecalce, invece, i residenti sono rimasti bloccati in casa qualche ora a causa degli allagamenti. Non si sono registrate particolari criticità a Montesarchio ma è stato costantemente monitorato il torrente Tesa che, per fortuna, ha retto, complice anche la recente pulizia dell'alveo. Nella parte alta del paese completamente allagate le strade di Cirignano e diversi smottamenti hanno reso impraticabile l'arteria che porta a Campoli del Monte Taburno. Situazione meno grave per i centri sull'Appia: tra Paolisi, Arpaia e Forchia non si sono verificati danni. Problemi, invece, a Sant'Agata de' Goti in località Molino Corte a causa dell'esondazione del fiume Isclero è stato transennato e chiuso al traffico il ponte che collega la zona di Presta. Sul posto tecnici comunali e carabinieri. Per tutto il giorno è stato quindi monitorato il livello del fiume.