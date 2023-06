Taburno-Camposauro, in cammino tra i geositi

Un percorso circolare da 7 chilometri, adatto a tutti. Questa la proposta delle sezioni Legambiente Valle Caudina e Valle Telesina, che con il patrocinio dell’Ente Parco Taburno–Camposauro e del Comune di Cautano, hanno organizzato per domenica 2 luglio l’escursione «Percorrendo il sentiero geologico del Parco del Taburno–Camposauro» per ammirare luoghi caratterizzati dalla presenza di fossili e altri affioramenti geologici.

Appuntamento a Cautano in piazza Vittorio Veneto alle 9, per poi mettersi in cammino alle 9.30.

Legambiente ogni anno organizza iniziative sulla valorizzazione e conoscenza delle bellezze geomorfologiche del Taburno–Camposauro; in proposito il presidente Ciardiello afferma: «La candidatura per diventare Unesco GlobalGeoPark è un progetto ambizioso che va sostenuto senza se e senza ma. Il presidente dell'Ente Parco Costantino Caturano sta lavorando sodo per operare un vero cambio di rotta, ed i geositi rappresentano un fiore all’occhiello del nostro patrimonio geologico.

Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un’escursione diversa dal solito, cercando di promuovere sempre di più il geoturismo anche sul Taburno Camposauro».

Durante il tragitto sarà possibile ammirare anche il famoso marmo rosso di Vitulano.