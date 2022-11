È il giorno in cui la Chiesa commemora tutti i fedeli defunti. L’arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, ha celebrato questa mattina la consueta Santa Messa all’esterno della Chiesa Madre del cimitero. Molti i credenti che hanno voluto partecipare alla celebrazione eucaristica e condividere le riflessioni che l’arcivescovo ha voluto ribadire nel corso dell’omelia. «Il sole che splende oggi ci ricorda che non siamo fatti per la morte, una tappa irremovibile che non sarà l’ultima del nostro viaggio. La vita deve essere vissuta come un dono per noi e per le persone che amiamo. Il Signore ci guida a fare scelte per lenire il dramma della morte che tuttavia è parte della vita» spiega Accrocca.

Oltre ai fedeli, presenti in via del Cimitero le principali cariche istituzionali della città, tra cui il sindaco Clemente Mastella. «Dobbiamo riflettere sul passato per diventare protagonisti del futuro. Il ricordo di chi non è più tra di noi è un atto doveroso». A margine della celebrazione la fascia tricolore è tornato a parlare del fenomeno della movida annunciando che «l'8 novembre presenteremo il nuovo piano sicurezza della città».