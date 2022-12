Un Capodanno d'oro per alberghi, ristoranti, agriturismi e B&B del Sannio. Dopo due anni travagliati causa Covid, la notte di San Silvestro registra numeri importanti con numerosi sold out e centinaia di visitatori in arrivo per il cenone, il pernottamento e per trascorrere il primo giorno del 2023 tra i monumenti della città o le colline sannite. Malgrado la resistenza del Covid-19 e l'escalation di casi di influenza nessuno vuole rinunciare a vivere in spensieratezza l'arrivo del nuovo anno. Un turismo diverso da quello nazionale caratterizza il capoluogo, dove anche ieri si sono notati gruppi di visitatori, e la provincia. Le presenze riguardano poche famiglie del nord, numerosi emigrati tornati sin dall'inizio delle festività natalizie, ma soprattutto comitive di persone residenti in Campania (in particolare napoletani), nel basso Lazio o in Puglia.

Ancora presto per tracciare un bilancio definitivo, ma gli operatori del settore si ritengono già soddisfatti. Sia per le strutture ricettive, sia per quelle della ristorazione, le aspettative d'incasso saranno nettamente superiori rispetto a quelle del Natale e anche degli ultimi anni.

Il sannita Mario Carfora, uno dei portavoce a livello nazionale dell'associazione Mio Italia fa il punto della situazione: «Per questo Capodanno - dice - quasi tutti hanno il pienone sebbene non manchino alcune strutture alberghiere, in particolare quelle periferiche, con stanze vuote, ma si tratta di casi rari. Alberghi del centro, B&B e agriturismi con camere sono pieni già da diversi giorni. Mi risulta che sono numerosi i gruppi, in particolare in arrivo dal Napoletano o dal Lazio, che hanno scelto il Sannio. È evidente che ne beneficerà l'intero indotto che già ha avuto modo di fare buoni numeri la scorsa settimana. A Natale siamo andati bene anche come ristorazione e c'è stato un incredibile e quasi imprevedibile boom per tutti i locali: bar, ristoranti, vinerie e pub che hanno organizzato gli aperitivi alla vigilia di Natale. Non ho mai visto tanta gente, invogliata anche dal bel tempo. Siamo tutti finalmente soddisfatti, peccato solo che Natale e Capodanno vengono una sola volta all'anno». La formula dell'abbinamento veglione-pernottamento è risultata azzeccata come conferma Alessandro Ciccopiedi dell'Hotel Traiano: «Non abbiamo più posti sia per il cenone che per le camere. La stragrande maggioranza delle prenotazioni è arrivata da clienti di fuori provincia e di altre regioni». Sold out anche al Mulino Hotel che già da tempo ha chiuso la lista dei posti e ne ha riempita una di riserva in caso di disdetta. In città tutto esaurito anche all'Hotel Antiche Terme. «Ci sono stati dei clienti che avevano prenotato solo per Natale - dice Pio Collarile - ma poi hanno deciso di prolungare la permanenza in città». Visto questo boom non mancano recriminazioni per i destini di President Hotel, Bei Park e De La Ville, chiusi da anni.

Affari d'oro anche per i titolari di agriturismo che si sono adeguati ai tempi ed hanno lanciato, per chi ha le camere, l'abbinamento cena-pernottamento. «Ci sono alcuni colleghi - dice Alessandra Mauriello - che pur non avendo disponibilità si sono convenzionati con i B&B in modo da proporre un pacchetto completo con cenone, pernottamento e pranzo a Capodanno. Tante comitive hanno trovato convenienti i prezzi attuati nel Sannio rispetto ad altre province confinanti». Competitività dell'offerta, ma anche la genuinità dei prodotti made Sannio: «Abbiamo fatto il tutto esaurito quasi esclusivamente - dice Paolo Furno - con clienti che ci scelgono da anni». Posti introvabili nei ristoranti del capoluogo da oltre una settimana con sold out registrato anche per domenica per chi ha deciso di aprire anche dopo la faticaccia del cenone. Il costo va dai 50 euro, proposto negli agriturismi con intrattenimento anche musicale oltre al menu, a 120 euro, ma la media è di 75 euro. Anche per domani tavole calde, food e ristoranti hanno previsto il servizio aperitivi in attesa della mezzanotte e l'asporto.