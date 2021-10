Centauro morto in incidente stradale, indaga la Procura di Benevento

La Procura di Benevento ha aperto un procedimento penale con l'ipotesi di reato di omicidio stradale in relazione alla morte di Urìel De Mercurio, il 23enne che in sella alla sua moto rimasto vittima, nel pomeriggio di sabato scorso 16 ottobre, di un incidente stradale nella frazione di Medina di Sant'Angelo a Cupolo, ai confini con il comune di San Nicola Manfredi, dove risiedeva con la sua famiglia. Lo rende noto lo Studio 3A, a cui si è affidata la famiglia del giovane agente immobiliare.

Il sostituto procuratore Maria Colucci ha aperto il fascicolo contro ignoti per appurare se la morte del ragazzo sia frutto di un incidente con altri veicoli coinvolti. Non si esclude, infatti, che la motocicletta sulla quale De Mercurio viaggiava possa essere stata urtata e spinta fuori strada da un furgone bianco sulla cui presenza e, soprattutto, sul cui ruolo sarebbero in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Benevento. Oggi, intanto, si terranno i funerali del 23enne, dalle ore 16, nella chiesa Santa Maria di Pagani a Paupisi. Il neo eletto sindaco, Leone Vernillo, ha un'ulteriore giornata di lutto cittadino disponendo anche la chiusura dei negozi dalle 17 alle 18.