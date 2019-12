Cento anni a Telese, festa e targa del Comune per Adelaide

BENEVENTO - Comunità in festa a Telese Terme per i 100 anni di Adelaide Fusco. Per l'occasione il sindaco Pasquale Carofano, a nome dell'intera amministrazione comunale, ha conferito alla festeggiata una targa ricordo. «Un traguardo di vita bellissimo e importante. Gli anziani rappresentano un autentico tesoro di umanità ed esperienza al quale dobbiamo necessariamente attingere per custodire le nostre radici e rendere le nostre comunità vivai sempreverdi di saperi e di valori. Alla signora Adelaide, una donna saggia e piena di vitalità con la quale mi sono a lungo intrattenuto in una piacevolissima chiacchierata, va il più affettuoso augurio della comunità telesina», sottolinea il sindaco Carofano. © RIPRODUZIONE RISERVATA