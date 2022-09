Centrale Luminosa riparte il progetto a Ponte Valentino

Era uscita dai radar delle cronache da un anno. Non si avevano più notizie di «Luminosa» dal 2 agosto 2021, quando il Consiglio provinciale deliberò unanime contrarietà alla realizzazione di una megacentrale termoelettrica turbogas da 400 megawatt nell'area Asi di Ponte Valentino. Una vecchia, vecchissima conoscenza, che ciclicamente riemerge dai meandri dei ricordi con la sua sagoma ingombrante, per poi ripiombare nell'oblio. Un'araba fenice, quasi una leggenda metropolitana. E invece l'iniziativa, partita nei primi anni Duemila, continua a muovere i suoi passi verso l'apertura.





Il percorso nelle scorse settimane ha vissuto uno snodo probabilmente determinante, ma fin qui rimasto sconosciuto. Lontano dai riflettori, la società con cuore partenopeo e sede milanese lo scorso 21 aprile ha depositato al ministero della Transizione ecologica istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale denominata «Miglioramento energetico-ambientale con turbina a gas di classe F di ultima generazione, e adeguamento progettuale alla nuova pressione di fornitura del metano dalla rete Snam». L'avvio della consultazione pubblica è scattato il 19 maggio, nascosto tra le pieghe della piattaforma ministeriale perché disarticolato dalla richiesta di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale, presentata da Luminosa nel marzo 2021, che aveva riacceso l'allarme di enti e aziende locali. Un canale parallelo, aperto con il proposito di rinverdire le stagionate autorizzazioni: il decreto di compatibilità ambientale 1 agosto 2008, e l'Autorizzazione unica ambientale del 21 dicembre 2010. Ma nonostante i nulla osta, l'impianto previsto alla confluenza esatta tra il Tammaro e il Calore, in piena zona alluvionale, non ha mai visto collocata una sola pietra. Un lunghissimo stand by addebitabile a variazioni societarie, rivalutazioni sulla profittabilità, e ai ricorsi alla giustizia amministrativa. Contenzioso che Luminosa considera ora definitivamente esaurito: «I decreti autorizzativi - recita l'ultima richiesta presentata - sono stati oggetto di plurimi gravami in sede giurisdizionale, che sono stati definiti nel 2019 con decreti di perenzione da parte del Consiglio di Stato (decreti 219 e 228 del 22 febbraio 2021)».

Caduto anche l'ultimo ostacolo formale, la società proponente torna alla carica provando a centrare il termine ultimo per l'avvio dei lavori fissato al 29 ottobre dal decreto 31 luglio 2020 del ministero Sviluppo economico che ha concesso a Luminosa un generoso extratime della validità decennale dell'Autorizzazione unica. Validità dunque scaduta senza che l'impianto abbia mai operato ma l'azienda ne ha chiesto il Riesame, in corso di valutazione presso il Ministero, e adesso prova a incastrare nella surreale procedura autorizzativa un ulteriore tassello, asseritamente migliorativo: «La modifica - si legge nel progetto firmato dall'ingegnere Marco Compagnino - applica le migliori tecnologie oggi disponibili. Consiste nell'installazione della turbina a gas di ultima generazione che consente di raggiungere migliori prestazioni in termini di efficienza e dal punto di vista ambientale». Altra motivazione alla base della istanza è «l'adeguamento del progetto alla nuova pressione di fornitura del metano, conseguenza del declassamento del gasdotto pianificato da Snam Rete Gas».

Miglioramenti tutti da verificare, che difficilmente potranno regalare una veste green a un mega impianto per il quale parlano i numeri: 400 megawatt di potenza elettrica generata, 690 megawatt di potenza termica, 2 milioni di metri cubi l'ora di fumi emessi da un camino alto 60 metri che diffonderà in atmosfera oltre 300 tonnellate l'anno di ossido di azoto. Nello studio preliminare di impatto ambientale, Luminosa asserisce che «gli impatti sulla qualità dell'aria associati alle emissioni di inquinanti in atmosfera durante l'esercizio della centrale sono pienamente compatibili con gli attuali livelli di qualità dell'aria per quanto riguarda il parametro Nox (ossido di azoto, ndr), e del tutto trascurabili per il parametro Co (monossido di carbonio, ndr)». Rassicurazioni che dovranno passare ora al vaglio degli organismi ministeriali competenti, ma va ricordato che la favorevole Valutazione di impatto ambientale rilasciata nel lontanissimo 2008 era subordinata alla attuazione di uno specifico accordo con le aziende dell'agglomerato Asi per la cessione di energia termica con conseguente «compensazione» delle emissioni complessive nell'area. Accordo che le stesse aziende già all'epoca negarono con dichiarazioni formali. Precedenti apparentemente dimenticati, ma che verosimilmente non sfuggiranno all'occhio attento dei grandi marchi della filiera del food insediati a Ponte Valentino, già mobilitatisi nel recente passato per contrastare, con successo, interventi come il termovalorizzatore Energreen e la piattaforma per rifiuti Seif, che avrebbero minato la sostenibilità ambientale e l'idea stessa di salubrità legata alle produzioni agroalimentari di eccellenza.