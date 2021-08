«La centrale a turbogas si farà», arriva la conferma dal ministero

«L'autorizzazione della centrale turbogas Luminosa non è in discussione. Lo sono invece le condizioni che ne regoleranno l'esercizio, e il territorio sarà chiamato a esprimersi in merito». Arrivano da Roma le risposte agli interrogativi rimbalzati nel Consiglio provinciale di lunedì sulla realizzazione del mega impianto termoelettrico nella zona industriale di Ponte Valentino. Una struttura i cui numeri sono ormai conosciuti: 385 megawatt di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati