Emergenza medici a San Giorgio del Sannio e nell’area del Medio Calore, zona già attenzionata dall’Asl. Un ulteriore pensionamento di un medico massimalista nelle prossime settimane metterà in crisi l’assistenza medico-sanitaria. Già tanti pazienti sono in stand by per la difficoltà a scegliere il medico di medicina generale. E c’è ancora l’incognita ex Uccp di via Manzoni: dopo la scadenza del progetto sperimentale a giugno 2023, siglato tra Asl e coop Samnium Medica, si sta lottando e faticando per tenerne aperta la sede. Si tratta di un centro dove si riversa ogni giorno un fiume di pazienti, superando i 300 accessi quotidiani e i centomila contatti all’anno soprattutto negli ultimi 4 anni. Importante filtro per i vicini pronto soccorso, il centro garantisce è aperto dalle 8 alle 20.

Il gruppo di medici, infermieri e assistenti di studio vive un momento di seria difficoltà e con loro i cittadini. Si evidenzia la necessità di favorire l’ingresso nel centro ex Uccp di almeno due unità mediche che possano accogliere quei pazienti che dal prossimo mese di giugno rimarrebbero senza medico. Molti cittadini sangiorgesi sono stati costretti a scegliere medici con studi in altri paesi contermini, qualcuno anche nella città capoluogo. Ma la difficoltà maggiore è rappresentata dall’ampia popolazione di anziani, il più delle volte impossibilitati a portarsi in altre realtà territoriali.

Va detto che il management dell’Asl di Benevento ha offerto ampia apertura al dialogo con i medici del centro di via Manzoni, però i tempi d’azione appaiono molto lenti. Al momento, infatti, non si percepisce quando altri medici potranno aprire lo studio nel centro stesso, anche in considerazione di recenti dinieghi. «Bisogna fare in fretta, molto in fretta, per consentire ai cittadini di non perdere la continuità dell’assistenza presso il Centro». È il grido d’allarme lanciato dal presidente di Samnium medica, Bruno Bocchino che aggiunge: «Consentitemi di ribadire che la nostra cooperativa nel 2015 assieme all’Asl diede l’avvio al progetto sperimentale denominato Uccp e portato brillantemente a termine a giugno 2023. Samnium medica, allo scadere del precedente progetto, ha chiesto un “tavolo tecnico” al management dell’Asl per proseguire la sperimentazione, traghettando l’ex Uccp alla Casa di Comunità prevista sul territorio. Ciò è possibile poiché nel centro si può contare su un gruppo di medici collaudato e affiatato e, soprattutto, su infermieri e assistenti di studio formati e con l’esperienza maturata in 9 anni di lavoro». Infatti le case di comunità prevedono la presenza di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri, assistenti di studio, specialisti, continuità assistenziale (guardia medica) per attivare l’h24, psicologi, assistenti sociali, servizio Cup, telemedicina, centro prelievi, operatori socio-sanitari ed altro. Insomma una sorta di rivoluzione positiva.

Ad esprimere vicinanza e solidarietà istituzionale il sindaco di Benevento Clemente Mastella che, nel corso di una visita presso l’ex Uccp sangiorgese, tenuta l’altro pomeriggio - incontrando medici, personale sanitario, assistenti di studio e pazienti – ha assicurato il massimo impegno istituzionale, ipotizzando, nel caso fosse necessario, anche la convocazione dell’assemblea dei sindaci dell’ambito territoriale Asl Benevento per la trattazione della questione che riguarda l’importante comunità di San Giorgio del Sannio, tutto il suo comprensorio e l’ampio bacino d’utenza.