La casa albergo per anziani di Ceppaloni fa ancora parlare di sé: i carabinieri del Nas hanno visitato la struttura e proposto il ricovero degli assistiti presso altre strutture. Sono 27 infatti gli ospiti attualmente ricoverati nella casa albergo «Pietro Lonardo», ancora gestita dal, nonostante la richiesta di liberare l'immobile da parte del Comune. I carabinieri del Nas di, territorialmente competenti per Ceppaloni, dopo una prima visita effettuata il 15 agosto scorso, durante la quale furono riscontrate alcune irregolarità di natura tecnica relativamente allo stato degli impianti, sono ritornati lo scorso 14 dicembre per un'ulteriore ispezione. Alla presenza anche dei vigili del fuoco hanno riscontrato la mancata revisione degli estintori, nonché il mancato funzionamento delle luci di emergenza e delle bocchette antincendio.Nel corso dell'ispezione, poi, l'attenzione si è soffermata anche sulle condizioni di due pazienti in particolare, chiedendo per uno di loro l'intervento della guardia medica che, a sua volta, ne disponeva il ricovero ospedaliero, anche se poi il medico del 118 intervenuto sul luogo non riteneva necessario il trasferimento presso il nosocomio beneventano.Presente ai sopralluoghi anche il primo cittadino, quale rappresentante della proprietà dell'immobile. «Non entro nel merito della questione medica in quanto non compete all'amministrazione comunale dichiara De Blasio , tuttavia aggiungo che il gruppo Isaia occupa senza titolo l'immobile, in quanto già a fine ottobre avrebbe dovuto lasciare la struttura». Il Gruppo Isaia, che gestiva la casa albergo aveva accusato il Comune, attraverso i media, di essere indifferente alla sorte dei lavoratori che si occupavano degli anziani, nonché degli stessi anziani ospiti dell'albergo. Il Comune, da parte sua, considerato che stava provvedendo alla redazione di un nuovo bando per la concessione in uso della struttura, invitava la cooperativa napoletana a lasciare liberi i locali. A novembre la procedura è stata espletata ma la ditta aggiudicatrice non ha potuto prendere possesso della struttura in quanto il secondo classificato ha impugnato il risultato della stessa, non ritenendolo conforme al bando.Da sottolineare, intanto, che nell'immobile continuano ad essere ospitati gli anziani gestiti dal vecchio gestore. Non a caso il Comune, ha dato incarico a un legale sia di procedere per la liberazione dell'edificio sia per il recupero dei canoni insoluti. Il 19 dicembre scorso, poi, il Tar ha rigettato l'istanza di sospensiva chiesta dal secondo classificato. Il precedente gestore, non avendo più la disponibilità dell'immobile ha anche ricevuto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della casa albergo da parte dell'Ambito socio assistenziale 1.«Premesso che il percorso legale è ormai avviato precisa De Blasio devo comunque segnalare che, per sensibilità umana verso gli ospiti della struttura, ho dato una proroga all'occupazione della stessa fino al prossimo 12 gennaio per trovare una collocazione per gli anziani, considerato che siamo a ridosso delle festività natalizie e in un frangente di peggioramento delle condizioni climatiche. Sono soggetti deboli che vanno tutelati e questo l'ho fatto presente anche al prefetto, a cui ho chiesto un incontro sulla questione, per motivare la decisione presa».