Mercoledì 7 Novembre 2018, 10:13 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 11:01

Sono ancora preoccupanti le condizioni di Vincenzo Feleppa e di Michele Porcaro, due dei cinque occupanti la Fiat Multipla che lunedì mattina ha impattato contro la Lancia Y, guidata da un giovane, sulla tangenziale Ovest. Un violento scontro che è costato la vita ad Alessandra Feleppa e alla bambina che portava in grembo da 6 mesi. Nell'auto con lei, la figlia quindicenne che ha riportato la rottura della clavicola, la sorella con il compagno e il padre. Proprio quest'ultimi due sono i feriti che destano maggiori preoccupazioni. Attualmente, sia Feleppa che Porcaro sono ricoverati presso la rianimazione dell'ospedale Fatebenefratelli. Feleppa, papà di Alessandra, già con seri problemi cardiaci, ha subìto un intervento per l'asportazione della milza e le sue condizioni sono critiche per la grave contusione polmonare bilaterale. Nell'impatto è letteralmente «scoppiato il ginocchio» a Porcaro che era alla guida dell'auto, cognato della vittima, sempre in rianimazione con frattura scomposta del femore bilaterale. Grande lo sgomento a Ceppaloni, soprattutto a Tufara Valle, dove Alessandra risiedeva con la famiglia.