Ceppaloni, s'inaugura il club Napoli «Carmelo Imbriani»: festa con «il Pampa» Sosa

Sarà inaugurato sabato, alle 18 in piazza Rossi a Ceppaloni, il Club Napoli Ceppaloni «Carmelo Imbriani».

Ma l'ospite d'onore sarà Roberto Carlos Sosa, meglio noto come «Il Pampa», ex attaccante argentino protagonista tra il 2004 e il 2008 della rinascita della squadra di calcio partenopea. A comunicarlo, in una nota, il presidente del Club Nino Russo, il quale ha voluto sottolineare che l'iniziativa si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti per il terzo scudetto conquistato dagli azzurri.

«Un Club - recita la nota - intitolato a un grande calciatore del Napoli, allenatore, uomo esemplare, illustre figlio di Ceppaloni, troppo prematuramente scomparso, non poteva, nel giorno dell'inaugurazione, dimenticare il dovuto omaggio a Diego Armando Maradona, il più straordinario calciatore che la formazione partenopea abbia mai tesserato e un vero e proprio "santo laico" non solo di Napoli ma di quanti amano e fanno il tifo per questa squadra. Grazie alla cortese disponibilità della famiglia Vignati, infatti, l'inaugurazione sarà l'occasione per mettere in mostra alcuni cimeli appartenuti al più celebre numero 10».

La serata si concluderà con la festa per lo scudetto che sarà allietata dal gruppo musicale «Benevento centrale», al ritmo dei brani della tradizione partenopea.