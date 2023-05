Dalle piazze di spaccio della città ai centri dell'hinterland. La lotta ai fornitori di droghe è costante e non conosce soste. Agenti della Squadra Mobile, che contano una speciale sezione preposta al contrasto di questi reati, hanno raccolto elementi tali da far ritenere che in una villetta alla periferia di Ceppaloni venivano spacciati stupefacenti. Il bilancio è di uno spacciatore individuato e finito agli arresti domiciliari. Si tratta di Marco Barricella, 46 anni, beneventano, già noto alle forze dell'ordine, per analoghi reati che è stato bloccato dalla Squadra Mobile. Gli agenti da qualche giorno avevano posto la loro attenzione lungo la strada che dalla città conduce a Ceppaloni. Avevano infatti notato che alcuni consumatori di stupefacenti avevano abbandonato le tradizionali piazze di spaccio cittadine che sono al rione Libertà ed a Capodimonte per dirigersi fuori città. Nella tarda serata di sabato si sono appostati nei pressi di una villetta ed hanno atteso che un uomo, di una quarantina di anni entrasse in quella casa e ne uscisse con della droga. Lo hanno bloccato ed hanno così appurato che aveva appena acquistato due grammi di cocaina. L'uomo è stato identificato e il suo nominativo sarà segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti.

A questo punto gli agenti diretti dal vice questore Flavio Tranquillo hanno fatto irruzione nella villetta. All'interno vi era solo l'inquilino Marco Barricella. Gli agenti hanno frugato in tutte le stanze alla ricerca appunto della droga e sono riusciti a recuperare dieci grammi di hashish. Inoltre sono stati anche rinvenuti due bilancini di precisione, di quelli che vengono adoperati per confezionare le dosi. È stata sequestrata una somma di denaro di oltre trecento euro che gli inquirenti ritengono possa essere il provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato condotto in Questura e gli agenti hanno riferito al magistrato di turno Marilia Capitanio che ha disposto che venisse inviato agli arresti domiciliari. Barricella ha nominato come difensore Grazia Luongo e nelle prossime ore sarà interrogato dal Gip per la convalida dell'arresto.