Ceppaloni, Barone su Fondovalle Sabato e provinciale: «Troppi rischi, intervenire»

«La viabilità provinciale, in particolare la Fondo Valle Sabato e alcuni tratti che conducono a Ceppaloni e Santa Croce, necessita di interventi urgenti per numerose buche e la mancanza di guardrail che rappresentano un serio pericolo per gli automobilisti». Così la consigliera comunale di opposizione di Ceppaloni Emanuela Barone.

Prima eletta alle ultime elezioni amministrative, la stessa Barone ha sollecitato il numero uno della Rocca dei Rettori per cercare di trovare una soluzione alle criticità evidenziate.

«Per questo motivo - dice in una nota - ho sentito il presidente della Provincia Nino Lombardi, che ringrazio per la disponibilità, il quale mi ha garantito provvedimenti immediati per rimuovere le situazioni di rischio».