Domenica 9 Giugno 2019, 11:10 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 11:43

Si chiama Giuseppe Mercuri l'uomo di 68 anni di Pago Veiano di cui non si hanno più tracce dall'altro ieri sera e per sono partite le attività di ricerca. Sembra che l'uomo si sia allontanato da casa l'altra mattina per raccogliere asparagi recandosi in contrada Torre, una zona molto battuta proprio dagli appassionati. L'allarme è scattato nella tarda serata di venerdì quando i familiari, che non erano riusciti a mettersi in contatto con lui, non lo hanno visto rientrare a casa. Allertati i carabinieri della stazione di Pietrelcina è stata rinvenuta l'auto del 68enne nei pressi dello storico edificio diroccato che dà il nome alla contrada. Immediate sono partite le ricerche dello scomparso, che stando a testimonianze raccolte da alcuni abitanti del posto, era stato visto nella mattina antecedente in quella zona, proprio alla ricerca di asparagi. Tra le ipotesi maggiormente prese in considerazione dagli inquirenti c'è quella di un malore, di una perdita di orientamento o di un incidente, ma è tutto da accertare e non viene esclusa nessuna possibile pista.