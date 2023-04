Cercano di rubare grondaie in rame, denunciati due uomini

Hanno cercato di asportare delle grondaie in rame presenti all'interno di una struttura alberghiera in disuso di Apollosa, precedentemente sottoposta a sequestro giudiziario. Il colpo, però, non è riuscito, grazie alla segnalazione di un attento cittadino che, notando delle persone sospette nelle vicinanze della propria abitazione, ha immediatamente avvertito i Carabinieri della Compagnia di Montescarchio che sono entrati in azione.

Il tentativo di furto è stato vanificato dall’intervento dei militari che sono riusciti a bloccare uno dei soggetti mentre gli altri due complici sono riusciti a fuggire a piedi nelle campagne circostanti. Lo sforzo di uno dei fuggitivi però di eludere l’identificazione non è andato a buon fine, graziae all'intervento dei militari che così sono riusciti a risalire alla sua identità attraverso varie testimonianze e alla documentazione presente nell’autovettura con cui i tre erano giunti sul luogo del furto.

Sulla vettura, posta sotto sequestro, sono in corso ulteriori accertamenti mentre tutto il materiale asportato e rinvenuto è stato interamente riconsegnato al legittimo titolare. I due soggetti identificati, residenti nella provincia di Benevento e già noti alle forze dell'ordine per analoghi reati, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di tentato furto aggravato in concorso.