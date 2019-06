Avevano puntato l'ex stamperia de «Il Sole 24 Ore» in contrada Torre Palazzo a Benevento, chiusa da qualche anno e di proprietà di Luca Colasanto, editore de 'Il Sannio Quotidiano' ed ex consigliere regionale della Campania. Erano interessati ai macchinari al suo interno, per la precisione. Ieri sera due beneventani di 33 e 39 anni sono stati colti in flagrante, dagli agenti della squadra Volante, mentre caricavano su un furgone numerosi pezzi di materiale smontati all'interno del capannone. Dopo aver bloccato i due ladri, i poliziotti hanno effettuato un controllo all'interno del fabbricato notando che parecchie macchine di stampa erano state smontate per essere portate via e che la catena posta a chiusura del cancello di ingresso era stata tranciata. Poco distante dalla ex stamperia, poi, gli agenti hanno ritrovato diversi quintali degli stessi macchinari ammucchiati in un deposito di proprietà di uno dei due ladri. Per loro sono scattati gli arresti, dovranno rispondere di furto continuato in concorso. In questura, per sporgere denuncia, un legale rappresentante di Colasanto. Gli arrestati si trovano attualmente ai domiciliari. In mattinata saranno processati per direttissima.

Giovedì 13 Giugno 2019, 11:19

