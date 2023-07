Cerreto Sannita, al via la seconda edizione della «Cena dei Popoli»

Al via domani sera la seconda edizione della «Cena dei Popoli», organizzata dall’Azione Cattolica interparrocchiale di Cerreto Sannita in piazza San Martino, in collaborazione con il Forum dei Giovani e con la cooperativa sociale di comunità «iCare». L'evento è patrocinato dal Comune di Cerreto. Una serata all’insegna della fraternità e della condivisione culturale multietnica, attraverso le specialità culinarie dei Paesi di origine di persone di altre etnie presenti nella comunità e nei paesi limitrofi. Un’occasione per conoscere meglio tante famiglie che abitano nel territorio.

Alle 18.30 ci saranno delle attività culturali che, attraverso il gioco, evidenzieranno in particolare gli aspetti dell’integrazione e del rispetto delle e tra culture diverse.

Alle 20.30, dopo una breve introduzione, dai fornelli saranno serviti negli stand alcuni piatti tipici europei e subsahariani. Tanta buona musica della band «Gravity Bump», infine, allieterà una serata che vuole porre l’accento, quest’anno, sulla fraternità non solo come risultato di condizioni di rispetto delle libertà individuali e dell’equità, ma come uno stile consapevolmente coltivato di educazione alla fraternità. Il che significa un’educazione e una volontà politica (cioè una scelta) volte a costruire dialogo, ascolto reciprocità, condivisione, mutuo arricchimento come valori fondamentali del nostro vivere.