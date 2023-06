Non un lieto fine ma qualcosa di molto simile per la rocambolesca vicenda che nella mattinata di ieri, poco dopo le 8.30, ha avuto come protagonista un 62enne residente a Cerreto Sannita rimasto ferito a seguito di una caduta dalla bicicletta nel corso di un'escursione in una zona collinare dell'area titernina. Nulla di clamoroso, insomma, se non per le modalità resesi necessarie per il soccorso, avvenuto con un elicottero decollato da Salerno. Difficoltà delle operazioni che non sono apparse chiare nell'immediato, a seguito della telefonata di aiuto, inoltrata direttamente dal malcapitato, alla centrale operativa del 118 di Benevento coordinata da Ciriaco Pedicini.

In prima battuta gli operatori in servizio avevano ritenuto possibile un tentativo di intervento classico con l'ambulanza, partita tempestivamente dall'ex presidio ospedaliero «Maria delle Grazie», distante solo pochi chilometri. Tuttavia, arrivati sul posto, i sanitari si sono trovati dinanzi ad uno scenario di non facile gestione derivante dalle caratteristiche stesse della zona, tra le più belle e suggestive del parco regionale del Matese e a pochi passi dalla «Leonessa», uno dei simboli di Cerreto Sannita, ma decisamente non raggiungibile da un mezzo medicale gommato.

Da qui la necessità di un nuovo contatto con la centrale operativa del capoluogo sannita, la geolocalizzazione mediante il dispositivo satellitare installato sul telefonino cellulare e, quindi, la decisione di allertare l'elisoccorso di Salerno per un intervento d'urgenza avvenuto qualche manciata di minuti più tardi.

Solo allora il personale medico, dopo essersi calato con un verricello verso il basso, è riuscito a raggiungere il 62enne per accertarne le condizioni cliniche, metterlo in sicurezza e procedere al trasbordo verso il pronto soccorso dell'ospedale «San Pio» di Benevento dove è stata accertata una frattura ad un arto inferiore ma in condizioni ritenute non gravi. Non è la prima volta che gli itinerari matesini del Sannio si trasformano nel teatro di disavventure per gli appassionati della montagna. Qualche anno fa toccò, infatti, ai percorsi naturalistici ubicati nel territorio di Cusano Mutri con una lunga operazione di salvataggio conclusasi anche in quel caso con un lieto fine. Ed in vista dell'estate si susseguono gli appelli alla prudenza e ad effettuare esperienze con il supporto di guide esperte.