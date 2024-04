Cerreto Sannita, legalità e lotta al bullismo: «Oltre il muro» lancia il contest in chiave street art

Sta per concludersi la prima fase di raccolta e selezione di una frase a tema per «Oltre il muro», progetto di rigenerazione di uno spazio storico-culturale ideato e presentato dall'Azione Cattolica diocesana, insieme al Seminario diocesano, all'istituto «Luigi Sodo», alla Caritas, all'Ufficio Migrantes, alla coop sociale di comunità ICare, all'associazione culturale «L'agorà» di Dugenta, al Movimento studenti di Azione Cattolica e ai principali attori sociali di Cerreto Sannita come Forum Giovani, Pro Loco «Cominium», Azione Cattolica interparrocchiale e le parrocchie del «Sacratissimo Cuore di Gesù nella Cattedrale» e «San Martino Vescovo». Il progetto, tra i vincitori del bando di progettazione sociale 2023 «Idee in Movimento» del Movimento lavoratori di Azione Cattolica (in collaborazione con l'Ufficio della Pastorale sociale e del lavoro, il progetto Policoro e la Caritas Italiana) alla XVIII Giornata della progettazione sociale, riguarda la rigenerazione di uno spazio storico-culturale, da sempre inclusivo e aggregativo, come il campo sportivo del seminario diocesano di Cerreto Sannita, attraverso un contest artistico-comunitario (street art con laboratori di muralismo urbano, serigrafia e stencil) sui temi della legalità, della lotta alle mafie e del contrasto a ogni violenza e al bullismo. La frase a tema più votata dai componenti del gruppo di lavoro, ispirerà il lavoro degli street artist.

«Ci siamo incamminati ufficialmente – ha spiegato in una nota la presidente dell'Azione Cattolica diocesana Lia Salomone – per iniziare ad andare “oltre il muro” in questo progetto che si propone di rigenerare artisticamente un bene, valorizzandolo e coinvolgendo la stessa comunità che quel bene storico-culturale lo vive in prima persona».