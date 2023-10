L'Asl acquista un'apparecchiatura per la risonanza magnetica ad alto campo da destinare alla struttura di Cerreto Sannita, nell'ambito del progetto di smaltimento delle liste d'attesa. La fornitura del macchinario è stata già aggiudicata a una ditta specializzata lombarda per 1,4 milioni. La risonanza magnetica di cui l'azienda sanitaria disporrà per la prima volta in assoluto, sarà installata in tempi brevi per cominciare a rispondere alle esigenze diagnostiche del territorio. Lo smaltimento delle liste d'attesa per le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche è diventata una delle priorità per le strutture sanitarie per una serie di motivi logistici.

L'Asl non ha mai avuto a disposizione i macchinari necessari per garantire le visite di primo livello all'utenza, a partire dai mammografi che si erano rotti e sono stati acquistati solo negli ultimi anni. Secondo quanto riferito dagli assistiti, le liste d'attesa dell'Asl, relative alle prestazioni diagnostiche e ambulatoriali sono lunghe ma non è possibile avere dati certi al riguardo perché non sono riportate dal sito ufficiale aziendale. Per questo, il «Rummo» con grande difficoltà, si è trovato costretto a dover effettuare anche le visite di primo livello che sono di competenza dell'azienda sanitaria, con l'ausilio dei numerosi centri diagnostici accreditati, esistenti sul territorio.

Attualmente, la Regione ha imposto ai centri privati, tetti di spesa mensili che si esauriscono a metà mese per cui sta venendo meno la rapidità di esecuzione degli esami, peculiarità che invece caratterizza i centri accreditati. Infatti, tutti i pazienti che non fanno in tempo a prenotare le prestazioni entro la prima quindicina del mese, sono costretti a pagare di tasca propria gli esami oppure ad attendere i primi giorni del mese successivo. Per questo, sta capitando sempre più spesso che molte persone con patologie gravi che non ammettono proroghe, come i pazienti oncologici, finiscono per pagare le prestazioni diagnostiche pur di farle subito. Se si considera che una Pet Tac, eseguita da un unico centro diagnostico in provincia che eroga prestazioni di Medicina nucleare, eseguite quasi esclusivamente per individuare e localizzare formazioni neoplastiche, può costare fino a 1170 euro, ci si rende conto di come la stretta sui tetti di spesa incida soprattutto su chi sta veramente male. Cominciare a dotare le strutture dell'Asl di apparecchiature per garantire almeno le prestazioni diagnostiche di primo livello è un primo passo per migliorare i livelli assistenziali sull'intero territorio.

Alla schiera degli utenti che scelgono di pagare di tasca propria gli esami, si aggiungono coloro che decidono di non prendersi cura della propria salute perché è troppo dispendioso e quelli che si recano in Pronto soccorso in emergenza per essere sottoposti agli esami a titolo gratuito. Si tratta dei codici verdi e di quelli che i sanitari definiscono «codici verde pallido», in realtà codici bianchi che non dovrebbero proprio arrivare in Pronto soccorso per evitare di farlo entrare in affanno.

Intanto, all'ospedale cittadino è in atto un nuovo cambiamento perché il direttore medico di presidio Pasquale Di Guida ha chiesto un periodo di aspettativa per motivi personali. In sua assenza, sarà Annarita Della Camera a svolgere le sue funzioni. Arriva un'altra donna nel management dell'azienda ospedaliera che si tinge sempre più di rosa.