Festa dei lavoratori, doppio evento per la Cgil

Festa dei lavoratori, le previsioni meteo sfavorevoli inducono il sindacato a rivedere i programmi. Oggi per la Cgil sannita dunque non ci saranno manifestazioni di piazza ma a partire dalle 16 la sede provinciale di via Bianchi a Benevento ospiterà un incontro di approfondimento sulla nascita e l’evoluzione dell’evento nel corso del tempo, con proiezione di documenti storici, tra cui immagini e filmati, anche di Benevento.

Sabato 6 maggio, invece nella stessa sede dalle 18 la manifestazione «Coltivare memoria e diritti. Testimonianze e musica popolare di una comunità in cammino da 80 anni». Interverranno il segretario generale Luciano Valle e l’ex senatore Antonio Conte, a seguire una serie di testimonianze e, in conclusione, la musiva popolare dei «Trementisti».