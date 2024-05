Il nuovo concorso per Medicina d'urgenza e Pronto soccorso e l'impiego di attrezzature all'avanguardia come il robot da Vinci, che in poco meno di tre anni ha consentito di effettuare 400 interventi di chirurgia mininvasiva, sono stati al centro dell'incontro di ieri mattina al Rummo. «Stiamo preparando la documentazione – ha spiegato il direttore generale Maria Morgante – per indire un nuovo concorso per direttissima per Medicina d'urgenza e Pronto soccorso, mirato al reclutamento di medici dell'emergenza che rimangono la nostra spina nel fianco. Intanto, continuiamo a lavorare chiedendo aiuto alle altre aziende per garantire le prestazioni necessarie. Il potenziamento delle attività ospedaliere e chirurgiche arriva invece dall'introduzione di nuove attrezzature e tecnologie e dal completamento del team di Anestesia e rianimazione ma anche dal raggiungimento di una buona stabilità del personale che sta dimostrando di voler rimanere in azienda». Il robot Da Vinci, dopo anni di difficoltà per ottenerlo, è ormai operativo dal 2021 ma negli ultimi due anni ha intensificato la sua attività soprattutto in ambito oncologico e urologico.

I NUMERI

«Completato l'organico degli anestesisti – ha spiegato Mario Annecchirico, direttore dell'unità complessa di Chirurgia generale e oncologica – abbiamo potuto intensificare l'attività di chirurgia robotica mininvasiva, anche per le patologie importanti. Lo abbiamo installato a maggio del 2021 e, in quella fase, abbiamo effettuato solo 68 interventi, poi è stato un crescendo ma l'incremento sostanziale lo abbiamo avuto solo nell'ultimo quadrimestre del 2023. Da gennaio di quest'anno a oggi abbiamo già effettuato 47 nuovi interventi e contiamo di arrivare a 500 per fine dicembre».

Intanto, l'attività chirurgica con il robot è stata estesa anche alla ginecologia. «Si tratta di un traguardo importante – ha continuato il primario – per la nostra struttura che accoglie anche pazienti da altre realtà. I vantaggi sono molteplici perché il paziente a distanza di 3 o 4 giorni dall'intervento viene dimesso, le microincisioni sono di due o tre centimetri, contro le ferite che richiedono oltre i 30 punti di sutura, si riducono notevolmente le perdite ematiche e quindi la ripresa è più rapida. Dovete immaginare il chirurgo che interviene come se lavorasse al microscopio. I meriti vanno riconosciuti anche al gruppo infermieristico, coordinato da Lina Falco, che ha sviluppato una tecnica ad hoc per allestire il robot in tempi brevissimi». Il robot era già stato impiantato nel 2014 «ma dopo sei mesi di attività – ha raccontato Luigi Salzano, primario di Urologia – ci fu tolto senza informarci sulle motivazioni della scelta. Nel 2021 l'abbiamo riavuto e questo ci ha consentito di effettuare 400 interventi negli ultimi anni. In urologia, la robotica permette di eseguire interventi conservativi sulla prostata, evitando problemi di coppia soprattutto tra i giovani e favorendo una ripresa più rapida del paziente. Con questa tecnica, l'82% degli interventi non è a cielo aperto. Inoltre, ha una funzione conservativa anche nei tumori del rene perché l'alta precisione degli strumenti consente di lavorare di cesello sugli organi».

L'intervento alla prostata con robot da Vinci consente di introdurre nel corpo umano strumenti di soli 5/12 millimetri di diametro e di guidarli con l'ausilio di una telecamera. «I vantaggi - ha concluso l'anestesista Fiorenza Palladino - sono dunque moltissimi anche dal punto di vista anestesiologico perché non ci sono controindicazione, ma c'è un approccio psicologico migliore dell'anestesista».