Chiude casa per anziani, rischio licenziamenti: la Cgil si mobilita

Il 31 ottobre la residenza per anziani di Molinara cesserà ogni attività mettendo a repentaglio il posto di lavoro per 14 persone. A comunicarlo sono Pompeo Taddeo e Domenico Raffa, rispettivamente coordinatore sanità privato e segretario generale della Fp Cgil di Benevento.

"Il comune di Molinara - scrivono i due sindacaliti - ha comunicato la cessazione, il 31 ottobre, di ogni attività presso la casa di riposo di Molinara, struttura gestita dalla cooperativa sociale Integra. Pertanto, la società, non avendo altri servizi appaltati presso i quali adibire i lavoratori esclusivamente addetti al centro assistenziale ricreativo per persone anziane, si è vista costretta ad attivare una procedura di licenziamento collettivo che vede interessate circa 14 persone.

Una notizia tristemente dannosa non per uno, ma per una serie di motivi e conseguenze nefaste, destinata a creare una ulteriore voragine su un territorio che da decenni lamenta una concreta mancanza di servizi, specie di quelli a carattere sanitario".

"Per questo - concludono -, la Fp Cgil Benevento chiederà un incontro congiunto tra il comune di Molinara e la cooperativa Integra presso la prefettura, un primo passo per tentare di ricomporre questa frattura che rischia di diventare molto presto una folle voragine".