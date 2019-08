Si è impiccato a un albero situato in un fondo agricolo di sua proprietà, non lontano dalla sua abitazione. Un 34enne di Cerreto Sannita ha deciso di togliersi la vita questa notte. A scoprire il corpo sono stati i familiari, ma solo questa mattina quando per il giovane non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita.

Sabato 3 Agosto 2019, 15:12

