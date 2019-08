Un uomo di 48 anni è stato ritrovato morto in tarda serata in località Colle dell'Angelo a San Martino Sannita. Il suo corpo si trovava poco lontano dalla sua auto, una Fiat Panda, nel parcheggio di una chiesa, non frequentata forse sconsacrata, situata in una zona panoramica immersa nel verde. Sul posto c'è il medico legale che però non si è ancora sbilanciato sulle cause della morte. Insieme al coroner anche i carabinieri della stazione di San Giorgio del Sannio che stanno indagando per far luce sull'accaduto. Poco lontano dal cadavere gli inquirenti avrebbero ritrovato anche della sostanza stupefacente.

Lunedì 26 Agosto 2019, 22:59

