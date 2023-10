Benevento sempre più set cinematografico. Il capoluogo sannita adesso apre anche alle produzioni. Dal 16 al 20 ottobre, infatti, nel centro storico saranno effettuate le riprese per la realizzazione di un cortometraggio totalmente «made Sannio», realizzato dalla 88Miglia Produzione, società composta da Nico Girolamo che è il fondatore e dal direttore Antonio Frascadore, entrambi beneventani.

APPROFONDIMENTI San Giorgio del Sannio. Gestione dei rifiuti, l'ombra dei Casalesi: Comune perquisito Rifiuti e camorra, carabinieri e Dda al Comune di San Giorgio del Sannio Benevento, Lauro rilancia la sfida campo da golf: «Il successo Ryder Cup fa riflettere»

Questo nuovo evento va a rafforzare ulteriormente il connubio che si è creato soprattutto in questi ultimi anni, a tutti i livelli, tra la città ed il mondo del cinema. Su questo tema, infatti, c'è un progetto ad ampio respiro, come testimoniato anche dall'incontro svoltosi lo scorso giugno a palazzo Mosti tra Maurizio Gemma, direttore generale della Film Commission della Regione Campania con i membri della Commissione Cultura del Comune, al quale parteciparono anche operatori del settore cinematografico attivi sul territorio dove vennero fuori progetti, idee ed iniziative. «Con la 88Miglia abbiamo puntato a creare da subito dice Frascadore un biglietto da visita importante ed in grande stile, ecco perché abbiamo deciso di effettuare una partenza con il botto. Una sorta di prova generale in considerazione del fatto che stiamo già lavorando per la realizzazione di un film con il bando del ministero della Cultura e della Regione Campania legato alla leggenda delle streghe e che quindi vedrà ancora una volta protagonista la nostra provincia.

I processi organizzativi, come noto richiedono tempistiche più lunghe e complicate e nell'attesa con Girolamo abbiamo organizzato questo corto con il coinvolgimento di nomi importanti del mondo cinematografico. A lunga scadenza c'è anche il progetto di coinvolgere i migliori professionisti della nostra città, cito solo dei nomi a caso, vedi, ma ce ne sono anche tanti altri». Di grande prestigio il cast per questo debutto del sodalizio. Regista sarà Michael Trim, direttore della fotografia italo-americano, i cui nonni avevano origini beneventane. In occasione di un suo viaggio del Sannio per conoscere i luoghi natii dei suoi parenti, rimase incantato dalle bellezze artistiche, storiche e naturali della città ed espresse il desiderio di girare qualche pellicola nella terra sannita. All'epoca conobbe lo stesso Frascadore con il quale nacque subito un rapporto di amicizia. Trim è conosciuto per essere stato il regista della serie cult «Orange is the new black» trasmessa da Netflix ed è tornato proprio nella giornata di ieri in città per visitare delle location dove girare.Tra gli attori figura il beneventano Alessandro Orrei, reduce dalla fortunata serie tv «Mare Fuori», per la quale ha appena finito di girare la quarta stagione interpretando il ruolo di Mimmo. Come protagonista femminile la giovane attrice Ludovica Nasti (nella foto al centro, ndr) nota per la sua interpretazione «L'Amica Geniale» in onda sulla Rai e «Romulus» su Sky, tra l'altro di casa a Benevento, per essere stata ospite in occasione dell'edizione 2023 del Bct. Confermata anche la presenza dell'esperto e pluripremiato Alessandro Haber. A completare il cast ci saranno anche numerosi attori locali che sono stati individuati attraverso dei casting organizzati dalla produzione, tra i quali. Il titolo non è stato ancora deciso, mentre la trama stando alle prime indiscrezioni dovrebbe avere come filo conduttore la tenacia e la voglia di un giovane che punta alla realizzazione del suo sogno, nonostante le difficoltà da affrontare durante il percorso. «Sarà l'ennesima occasione importante spiega Girolamo - per promuovere Benevento e le sue bellezze a livello nazionale. Questo corto rappresenta un primo passo fondamentale nel mondo del cinema da parte della nostra giovane società di produzione».