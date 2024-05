Ciclo rifiuti impantanato nel Sannio, la Regione spezza l’impasse. La forma è quella dell’intesa, ma la sostanza somiglia molto a un commissariamento degli enti locali. Palazzo Santa Lucia prende in mano la situazione che, in una diatriba infinita, si trascina dal 2018. Si riparte da lì, dai rifiuti bruciati che giacciono da anni nel capannone e nel piazzale dello Stir di Casalduni. Ma riaprirà anche la discarica di Sant’Arcangelo Trimonte, che la Regione di fatto requisisce per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza propedeutici alla ripersa delle attività.

APPROFONDIMENTI Benevento, discariche abusive: doppio sequestro e denunce Airola, «rifiuti non autorizzati e costruzioni abusive»: scatta il sequestro dell'impianto Ok al rendiconto, resta all'Asia la gestione rifiuti

LO SCHEMA

È tutto scritto nei 10 articoli del nuovo «Accordo di collaborazione istituzionale», il cui schema è stato licenziato due sere fa dalla giunta regionale su proposta del vicepresidente delegato all’Ambiente Fulvio Bonavitacola. Un testo che sarà sottoscritto, insieme alla Regione, da Provincia, Ente d’Ambito e Samte, come quello siglato nel luglio di 2022 tra mille annunci di magnifiche sorti e progressive, ma rivelatosi poi improduttivo. Cosa fa pensare che stavolta si andrà incontro a miglior sorte? La risolutezza dell’ente guidato da Vincenzo De Luca, che non tollererà ulteriori intoppi procedurali e si assume la guida diretta del processo anche sul piano operativo. Lo testimonia la partecipazione tra i firmatari dell’intesa della società provinciale napoletana per i rifiuti Sapna, che eseguirà materialmente le attività di rimozione delle 12mila tonnellate di immondizia accatastata a Casalduni, passo fondamentale per l’avvio dei lavori di rifunzionalizzazione dello Stir, la realizzazione del biodigestore anaerobico e la creazione di una stazione di trasferenza. Cuore del nuovo testo è il punto 3 dell’accordo, laddove si sancisce che sia la Regione a «finanziare e dare corso agli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbancati presso lo Stir di Casalduni, alla realizzazione del biodigestore anaerobico da 27.000 tonnellate, alla rifunzionalizzazione dell’impianto di trattamento meccanico biologico (linea Stir)». Per farlo, la Regione mette sul piatto il finanziamento da 1,8 milioni che in precedenza erano stati assegnati alla Provincia nell’ambito dell’appalto per il trasferimento dei rifiuti da Casalduni e la messa in sicurezza della discarica di Sant’Arcangelo. Gara che, com’è noto, è risultata vana per assenza di partecipanti. A coprire i costi della rimozione dei rifiuti bruciati sarà invece la Sapna, d’intesa con la Regione, con la collaborazione operativa di Samte.

GLI EFFETTI

Per effetto dell’accordo, l’invaso santarcangiolese esce di fatto dalla giurisdizione della Provincia e dell’Ato, almeno fino al termine dei lavori di messa in sicurezza del lotto 2. Chiarissimo in proposito l’ultimo capoverso dell’articolo 3, laddove Palazzo Santa Lucia puntualizza che «al fine di accelerare le procedure e per contribuire alla eliminazione della sanzione europea in tempi brevi, la Regione potrà procedere, indipendentemente dalla collaborazione degli altri enti sottoscrittori del presente accordo, alla realizzazione degli interventi per la messa in esercizio e la messa in sicurezza della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte, relativi al progetto per l’attivazione del lotto II». A Provincia e Ato vengono lasciati ruoli marginali, come quello di «facilitatore» degli interventi attribuito alla Provincia, e quello di mera presa d’atto nella pianificazione d’Ambito assegnato all’Ato. Quest’ultimo, però, dovrà anche assicurare «l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di discarica, onde assicurare l’immediato avvio di esercizio». Una decisa accelerazione, dunque, motivata dalla lunghissima e infruttuosa impasse. Si attende ora la reazione degli enti locali che dovranno comunque sottoscrivere l’accordo.