LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'operazione riapertura del cimitero cittadino dopo 49 giorni di chiusura è andata nel migliore dei modi. A parte le prime ore della mattinata, in cui si sono verificati intoppi a livello di traffico e lunghe file, non si sono registrati problemi. Il clima, comunque, è stato sempre tranquillo, senza tensioni o polemiche. Nelle cinque ore di apertura straordinaria (dalle 8 alle 13), si calcola che si sono alternati all'interno della struttura circa mille visitatori.Le innovazioni, già introdotte ieri, riguardano l'ingresso contingentato. Non più di 30 persone potranno restare a pregare davanti alle tombe dei propri cari o conoscenti e per un massimo di 45 minuti; l'altra è che l'accesso e il deflusso possono avvenire solo dal cancello principale, mentre da una delle porte secondarie possono entrare i portatori di handicap.Ieri, intanto, già dalle 7 c'erano una trentina di persone in attesa di poter entrare nel cimitero, che avevano anticipato i tempi in previsione di lunghe attese. Si trattava, in particolare, dei congiunti delle persone decedute proprio in questo periodo di Covid-19, desiderosi di dare loro l'estremo, visto che non avevano potuto prendere parte ai funerali a causa dei divieti. In una prima fase, infatti, ci sono stati problemi di calca all'ingresso e anche di traffico, che hanno richiesto l'intervento di due pattuglie dei vigili urbani. I primi controlli sono stati effettuati al bivio tra via del cimitero e via Ponticelli, dove si sono creati intralci alla circolazione. Davanti al cimitero, invece, pur essendoci folla e con l'ingresso regolato senza numeri, come inizialmente paventato, tutto è andato meglio. A metà mattinata, poi, c'è stata anche la visita del sindaco Mastella, che si è voluto accertare in prima persona del perfetto funzionamento della macchina organizzativa. In effetti, a partire dalle 11 circa, c'è stato l'ingresso quasi contestuale senza dover fare lunghe attese. Per problemi legati alla mancata sanificazione sono rimaste, invece, chiuse alcune confraternite.«Sono andato a cimitero intorno alle 9 - dice- e ho dovuto attendere quasi 15 minuti in fila, dove non ci sono stati problemi di favoritismi o altro. L'unico intoppo è stato legato alla circolazione, perché i vigili bloccavano le auto al bivio, una scelta secondo me sbagliata perché il vialone del cimitero consente ampie possibilità di parcheggio». «Vanno evidenziati - aggiunge- il senso di responsabilità e la sensibilità di noi beneventani. Io sono stata tra quelle che si sono recate prima dell'apertura al cimitero e i vari gruppi che entravano, pur avendo a disposizione tempo, restavano dentro per pochi minuti per consentire agli altri di accorciare l'attesa». Anche l'assessore al ramo, Antonio Reale, traccia un bilancio positivo: «Tutto si è svolto nel migliore dei modi, fatta eccezione per la ressa delle prime ore ma con l'intervento dei vigili tutto è stato risolto. La giornata di ieri ci induce a prevedere per i prossimi giorni la normalità, anche se ci saranno ingressi contingentati. Siamo già allertati per i giorni festivi che, notoriamente, registrano un'affluenza maggiore».